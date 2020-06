Bürgerentscheid kippt Neubau der Schule am Eiderwald

Flintbek

Um 18.25 Uhr erhielt Wahlleiter Dirk Hagenah den ersten Anruf aus dem Wahllokal in Kleinflintbek. Dort war ausgezählt worden, 154 Flintbeker votierten für den Schulstandort, nur 44 waren dagegen und wollten einen Neubau.

"Ob das jetzt schon ein Trend ist?", fragte Bürgervorsteherin Wiebke Stöllger ( CDU) in die Runde. Für sie war eines besonders wichtig: "Ich wünsche mir ein klares Ergebnis", betonte sie.

Nach und nach meldeten sich die Wahlvorstände aus den sechs Wahllokalen (Seniorenwohnanlage, Rathaus, Feuerwehrhaus Kleinflintbek, Kita Storchennest, Gemeindezentrum und Ärztezentrum) und gaben ihre Zahlen durch.

Dirk Hagenah, Leiter des Amtes für Bürgerdienste, sagte: „Wir haben 6172 Abstimmungsberechtigte, mehr als 1328 haben per Briefwahl abgestimmt.“ Der Bürgerentscheid war ursprünglich für den 15. März angesetzt, durch Corona musste er verlegt werden.

Schule am Eiderwald : Initiative für Bürgerentscheid kam von Rudi Knoche und Michael Hameister

Dem Bürgerentscheid war im Herbst 2019 die Debatte um einen Schulneubau vorausgegangen. Damals hatte sich eine knappe Mehrheit mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP (gegen die Stimmen von UWF und CDU) für einen Schulneubau im Bereich des ehemaligen Aldi-Gebäudes entschieden.

Das rief Rudi Knoche und Michael Hameister auf den Plan, sie initiierten ein Bürgerbegehren zum Erhalt des Schulstandorts der Gemeinschaftsschule in der Brückenstraße von Flintbek.

Als letztes Wahllokal hatte das Team im Rathaus um 19.47 Uhr ausgezählt. Doch zu diesem Zeitpunkt stand längst fest, dass die Schule an ihrem Standort bleiben wird. Das Ergebnis war deutlich: 1990 der Flintbeker Wahlberechtigten stimmten für den Erhalt der Schule am Eiderwald am jetzigen Standort, nur 760 Flintbeker waren für einen Neubau.

Christian Kummetz ( CDU ) zum Bürgerentscheid in Flintbek über Schule am Eiderwald : "Das Ergebnis freut mich sehr"

Erleichterung in der Reihen der Kommunalpolitiker Christian Kummetz und Rainer Kruse (CDU-Ortsvositzender), die vor Ort auf die Wahlergebnisse warteten. CDU-Fraktionssprecher Kummetz jubelte.

"Das Ergebnis freut mich sehr, weil für uns immer klar war, dass ein Neubau nicht bezahlbar ist. Jetzt fängt die Arbeit an, wir haben ein Votum und wir werden etwas für die Schule machen. Das wollten wir immer", betonte Kummetz.

Verwaltungschef Olaf Plambeck freute sich über die gute Wahlbeteiligung. "Über 40 Prozent, das ist heutzutage ein Kracher", erklärte Plambeck.

Genügend Stimmen wurden ebenfalls abgegeben. "Es müssen 1235 Wahlberechtigte für Ja oder Nein stimmen, damit der Bürgerentscheid gültig ist", erläuterte Hagenah. "Gültige Stimmen hatten wir 2303", erklärte der Wahlleiter. "Ungültige Stimmen waren nur 23."

Initiator Rudi Knoche zeigte sich ausgesprochen zufrieden. "Es ist ein ausgezeichnetes Ergebnis, damit kann die Kommunalpolitik arbeiten", erklärte er.

Er war besonders froh über die Klarheit des Abstimmungsergebnisses. "Solch ein klares Ergebnis bedeutet auch, dass wir über einen dauerhaften Erhalt der Schule an dem bisherigen Standort sprechen können. Das ist richtungsweisend."

Besonders froh war Knoche über die Unterstützung aus den Reihen der Bürger. "Das Ergebnis bedeutet natürlich auch, dass unser Ansinnen Rückhalt aus der Bevölkerung bekommen hat, dafür bedanken wir uns."

Frank-Peter Wendt ist Sprecher der Initiative Proschule. Darin engagiert sich eine Gruppe von Eltern der Schule am Eiderwald, die von Flintbeker Bürgern und dem Elternbeirat der Schule am Eiderwald unterstützt wird. Wendt sagte: "Das Ergebnis des Bürgerentscheides nehme ich zur Kenntnis und bin gespannt, was die politischen Gremien daraus machen."

