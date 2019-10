Knappe Mehrheit für Kauf von Aldi- Areal

Flintbek

Dass die Mehrheit im Hauptausschuss für den Grundstückskauf zum Neubau der Grund- und Gemeinschaftsschule am Eiderwald stimmen wird, war abzusehen. SPD, FDP und Grüne hatten den Antrag gestellt, sie haben gemeinsam vier der sieben Sitze. „Mit vier Ja- und drei Nein-Stimmen hat der Ausschuss beschlossen, dass Aldi-Grundstück für 1,25 Millionen Euro zu kaufen“, berichtete Ausschussvorsitzender Carsten Stegelmann aus dem nichtöffentlichen Teil. Den hatte man vorgezogen, um nach der Entscheidung auch den nötigen Nachtragshaushalt zu beschließen und so die Mittel für den Kauf bereitzustellen.

CDU und UWF gegen Grundstückskauf

CDU und UWF, die in der Gemeindevertretung eine Stimme weniger haben als SPD, Grüne und FDP, schmeckte diese Entscheidung nicht. Beide Fraktionen hatten in der Vergangenheit immer wieder erklärt, dass sich die Gemeinde Flintbek diesen Neubau nicht leisten könne.

„Ein Neubau ist immer besser, aber wir wissen nicht, woher das Geld kommen soll“, sagte Christian Kummetz ( CDU). Um den Kauf zu verhindern, stellte die CDU für den Nachtragshaushalt den Antrag, statt des Kaufpreises rund sieben Millionen Euro für die Schulsanierung oder den Schulneubau am bestehenden Standort im Haushalt bereitzustellen. Dieser Betrag setze sich aus der dann nicht nötigen Kaufsumme für das Grundstück samt Nebenkosten sowie einer möglichen Förderung von drei Millionen Euro für die Sanierung des Altbaus zusammen. Der Antrag wurde abgelehnt und die Mittel für den Grunderwerb im Nachtragshaushalt beschlossen.

Noch sind drei Millionen Euro Fördergelder nicht verloren

Auch bei einem Neubau an einem neuen Standort seien die drei Millionen Fördergelder noch nicht verloren, sagte Jaschar Tavanamehr ( SPD). Man müsse jetzt nur schnell sein, um das Projekt voranzubringen und die Fristen noch einzuhalten. Das sei ambitioniert, aber nicht unmöglich, erklärten auch Grüne und FDP. Die drei Fraktionen stellten den Antrag, einen Lenkungsausschuss für den Schulneubau zu bilden, der weitreichende Entscheidungskompetenzen übertragen bekommen soll. „Das ist eine Möglichkeit, Entscheidungsprozesse zu verschlanken und so Zeit zu sparen“, sagte Achim Lorenzen (Grüne). Das Modell habe man sich in Heikendorf abgeschaut. „Dort hat man mit einem Lenkungsausschuss gute Erfahrungen beim Schulneubau gemacht.“ Aus jeder Fraktion soll der Ausschuss mit zwei Personen besetzt werden.

Lenkungsausschuss soll Planung beschleunigen

Das stieß auf Kritik. „Der Ausschuss muss das Mehrheitsverhältnis der Gemeindevertretung widerspiegeln, sonst ist er nicht rechtmäßig“, sagte Bürgervorsteherin Wiebke Stöllger ( CDU). Der Antrag wurde entsprechend geändert und gegen die Stimmen von CDU und UWF angenommen.

CDU und UWF wollen Bürgerentscheid - Mehrheit lehnt ab

„Diese Beschlüsse werden erhebliche negative Auswirkungen auf die Gemeinde haben“, sagte Kummetz und forderte den Hauptausschuss auf, den Weg für einen Bürgerentscheid freizumachen. Stimmt die Mehrheit aller Gemeindevertreter zu, könnte die Gemeinde den Bürgerentscheid selbst auf den Weg bringen. „Wir sollten Bürgernähe zeigen und uns vom Votum der Bürger leiten lassen“, sagte Helmut Groß (UWF). Das sei nötig, weil alle Entscheidungen zum Schulneubau nur mit knapper Mehrheit getroffen worden seien. Ebenfalls mit knapper Mehrheit von SPD, FDP und Grünen lehnte der Hauptausschuss den Antrag ab.

Jetzt sollen Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt werden

„Unser Ziel ist es, Schaden von der Gemeinde fernzuhalten und den Neubau am neuen Standort zu verhindern“, sagte Kummetz im Anschluss an die Sitzung. Da aufgrund der Mehrheiten nicht zu Erwarten sei, dass die Gemeindevertretung selbst einen Bürgerentscheid in Gang bringe, wolle man jetzt gemeinsam mit der UWF über ein Bürgerbegehren den Bürgerentscheid erzwingen.

