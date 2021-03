Flintbek

In den jüngsten Sitzungen des Ausschusses für Bildung, Jugend, Kultur und Soziales wurde mehrfach über die Einrichtung von neuen Betreuungsplätzen diskutiert, das ehemalige Voorder Gerätehaus der Feuerwehr rückte schnell in den Fokus der Debatten. Dort könnten weitere Kita-Plätze entstehen.

Kein Platz für eine Waldkita

Auch über eine Waldkita wurde diskutiert, die Verwaltung fragte beim Eigentümer der angrenzenden Fläche, der Stiftung Naturschutz, nach. „Das Flurstück liegt innerhalb der Naturwaldkulisse. In einem Naturwald müssen alle Pflegemaßnahmen unterbleiben. Wir führen lediglich eine Verkehrssicherung entlang der gewidmeten Wege durch. Die Errichtung eines Waldkindergartens auf dem Flurstück ist daher nicht möglich", teilte die Stiftung auf Anfrage mit.

Und so kam die Idee auf, das Gerätehaus abzureißen und dort einen Neubau für eine Kindertagesstätte zu errichten. Unterschiedliche Varianten waren Thema, am Ende gab es einen Antrag der Grünen - der vorher so nicht in den Sitzungsunterlagen zu finden war. "Ein Neubau für drei Gruppen mit Mensa und Bewegungsraum", fasste Verwaltungschef Olaf Plambeck zusammen.

Für die neue Variante muss der B-Plan geändert werden, die Kita soll auf jeden Fall eine "naturnahe Ausgestaltung" haben. "Der Wald ist in der Nähe, auch Spielplätze sind wunderbar zu erreichen", so Plambeck. Unterstützung gab es von den Kommunalpolitikern der Grünen, der SPD, der UWF und der FDP - die CDU lehnte den Antrag ab.

Naturnahes Konzept der neuen Kita

Es gab Gründe für die CDU-Fraktion, gegen den Antrag der Grünen zu stimmen. "Ein Kindergarten in Voorde wäre gut. Der Meinung sind wir alle in der Gemeindevertretung", betonte CDU-Fraktionssprecher Christian Kummetz. Und fügt hinzu: "Nun hat eine Mehrheit beschlossen, das alte Gebäude abzureißen und einen neuen Kindergarten für drei Gruppen mit Mensa und Bewegungsraum zu errichten." Sein Einwand: "Wenn jedoch vorher bereits für zwei Gruppen ohne Mensa und Sporthalle kein Platz war, wie sollen dann drei Gruppen dort untergebracht werden?"

Kummetz befürchtet: "Hier wird wieder viel Geld für Planung ausgegeben, um am Ende zu merken, dass das Vorhaben nicht durchgeführt werden kann. Um hier zeitnah Abhilfe zu schaffen, will man die Halle der Firma Knopf-Amelow im Langstücken umbauen, um dort provisorisch einen Kindergarten unterzubringen. Auch für diese Übergangslösung muss viel Geld ausgegeben werden."

Für die CDU steht fest: "Es ist ungünstig, auf dem Gelände der Feuerwehr zu planen, da die Fläche viel zu klein ist. Es sollte weiterhin mit Nachdruck nach einer anderen Fläche in Voorde gesucht werden."