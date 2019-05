Flintbek

Doch entscheiden wird das die Gemeindevertretung. Darauf musste Verwaltungsleiter Olaf Plambeck mehrfach hinweisen. "19 gewählte Gemeindevertreter werden eine Entscheidung zu treffen haben, was das Beste für die Schule ist. Ich als Verwaltungsleiter liefere nur die Fakten, damit die Gemeindevertreter eine Entscheidung fällen können", betonte er. Zu den Fakten gehört auch ein Blick in die Gemeindekasse: "Die finanzielle Lage der Gemeinde ist schlecht, rund 12 Millionen haben wir an Krediten, unter anderem für den Straßenbau und die Gemeindekita, laufen", erklärte Plambeck. Er fügte hinzu: "Aus dem laufenden Haushalt könnte man nicht einmal die Tilgung bezahlen."

Abgenutztes Mobiliar und veraltete IT

Zu Beginn der Einwohnerversammlung meldete sich Schulleiter Lutz Friemann zu Wort. Bereits 2017 hatte die Schule ein pädagogisches Raumkonzept erstellt, er betonte: "Schule ist heute anders als vor 30 Jahren, den 45 Minuten-Frontalunterricht gibt es nicht mehr. Die Ansprüche der Eltern hätten sich ebenfalls geändert, das einzige, was sich nicht geändert hat, ist das Gebäude." Für ihn steht fest: "Wir möchten nicht, dass auf andere Gemeinden gesehen wird, wir wollen keinen Baulärm und auch keine Verschlimmbesserungen." Aber man möchte eine moderne Schule, die den Anforderungen der nächsten 40 Jahre gerecht wird."

Unterstützung bekam Friemann von den Schülervertretern Mads Anton Jeworrek und Fabian Sautner. Sie gaben zu bedenken, dass der jetzige Bau an ein Naturschutzgebiet grenze und daher die Erweiterungen, besonders im Hinblick auf eine Barrierefreiheit, begrenzt seien und wiesen auf das abgenutzte Mobiliar und eine veraltete IT hin.

Neubau auf der grünen Wiese hat die Nase vorn

Dann war der Experte Michael Schultze-Rhonhof von der Firma DKC-Kommunalberatung an der Reihe, der einen Realisierungs- und Beschaffungsvariantenvergleich zur Sanierung beziehungsweise Neukonzeption der Schule am Eiderwald erstellt hat. Mit seinem Team hat der Diplom-Ingenieur den baulichen Zustand, die Platzverhältnisse, die Bedürfnisse ebenso wie die Kosten der einzelnen Varianten erstellt. "Wenn man alle Fakten bedenkt, hat der Neubau auf der grünen Wiese die Nase vorn", fasst er zusammen. Kostentechnisch komme man bei einer Sanierung auf rund 26 Millionen, bei einem Neubau an einem anderen Standort auf geschätzte 29 Millionen und ein Abbruch mit Neubau an gleicher Stelle schlägt mit 32 Millionen zu Buche. Allerdings würde eine Turnhalle bei einem Neubau an anderer Stelle fehlen - und so kämen noch mal rund vier Millionen beim Neubau dazu.

Kosten machen sprachlos

Kosten, die offenbar sprachlos machten, denn als Bürgervorsteherin Wiebke Stöllger die Besucher aufforderte, doch ihre Fragen zu stellen, blieb es ruhig in der Eiderhalle. Nach einer kurzen Pause wurden dann doch noch ein paar Fragen gestellt. Unter anderem wollte Frank-Peter Wendt wissen, woher das Geld kommen sollte. Dazu Plambeck: "Den Königsweg aus der finanziellen Misere kenne ich nicht, es sei denn, wir bekommen Gewerbebetriebe, die hohe Steuern ausweisen." Regina Kunert gab zu bedenken, dass "Unterricht bei laufendem Baubetrieb nicht möglich sei" und Jan Hoffmann betonte: "An diesem Standort befinden sich der Sportplatz und ein Schwimmbad. Hier wegzugehen ist nicht nachvollziehbar, besonders weil die Schule am Eiderwald den Schwerpunkt Sport im Profil hat." Auch die Frage nach der Bauzeit beschäftigte die Einwohner, dazu Schultze-Rhonhof: "Die wird zwischen zwei bis vier Jahren je nach Variante liegen."

Am Ende der Einwohnerversammlung stellte Sarah Jansen den Antrag auf einen Neubau der Schule - 37 Einwohner stimmten dafür, im nächsten Hauptausschuss werden die Gemeindepolitiker über das Thema Schule weiter beraten.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus der Region Rendsburg.

Zur Galerie Interessierte und Teilnehmer der Einwohnerversammlung in Flintbek zum Thema Schule.

Von Sorka Eixmann