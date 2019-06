Flintbek

Im Juni 2018 konnten die Schützen des TSV Flintbek aufatmen: Der Bauausschuss stimmte mehrheitlich beim geplanten Neubau Bürger- und Sportzentrum für die „große Lösung“- inklusive Räumlichkeiten für die Schützen. Jetzt ist alles anders: Der Hauptausschuss entschied erneut, einstimmig votierten die Politiker gegen die große Lösung. Fassungslosigkeit, Ärger, Trauer und Wut bei den Schützen ist die Folge.

Auch zwei Tage später ist Jürgen Meier, Chef der Schützensparte beim TSV Flintbek, entsetzt, obwohl: „Wir haben damit gerechnet, wir haben nicht die Lobby wie die Fußballer“, erklärt er und der Frust in den Worten ist deutlich hörbar. Mehr als zwei Jahre ist es her, dass das Bürger- und Sportzentrum abbrannte, seitdem ringen die Schützen um eine Heimat im Neubau. „Die Kegler hat es zuerst erwischt, nun ist die nächste Sparte Geschichte“, fasst Meier Höhen und Tiefen der vergangenen zwei Jahre zusammen.

Das Aufatmen dauerte nicht lange an

Denn erst gab es – politisch gesehen – ein Patt: CDU und UWF setzten sich für ein Raumkonzept mit Schützensparte ein, SPD und Grüne hielten dagegen. Mit der Kommunalwahl 2018 änderten sich die Verhältnisse, das Gremium war neu aufgestellt und die FDP mit Alexander Wachs machte deutlich: „Für uns gehören die Schützen dazu.“ Und so votierten 2018 von sieben Ausschussmitgliedern fraktionsübergreifend sechs für die große Lösung (bei einer Enthaltung).

Aufatmen bei den Schützen – vorerst, denn: Es wurde eine neue Entscheidung notwendig, weil der beauftragte Generalunternehmer der Gemeinde kein Angebot gemacht hatte und die Gemeinde nun einen Architekten beauftragen musste, um erneut den Neubau zu planen. Die Kosten betragen für die große Lösung 4,7 Millionen Euro, für die kleine 2,97 Millionen Euro. „Die Zahlen hätten wir ändern können, aber man hat uns nicht mal mit ins Boot geholt“, kritisiert Meier. Und er bedauert auch, dass es plötzlich sogar ein einstimmiges Votum war und keiner der Kommunalpolitiker mehr zu den Schützen gehalten hat. „Uns hat keiner gefragt, nun ist es eben vorbei mit der Schützensparte beim TSV.“

Am Jahresende isst Schluss mit der Schützensparte

Für ihn und seine rund 50 Mitstreiter steht fest, dass am Jahresende Schluss in Flintbek ist. „Wir schießen derzeit in der dritthöchsten Liga und müssen jetzt nur sehen, wie wir weiter dort an den Wettbewerben teilnehmen können.“ Dass in derselben Sitzung 36 Millionen für einen Schulneubau „ausgegeben“ werden, hat die Schützen natürlich doppelt getroffen. Aber: „Wir haben uns damit abgefunden“, betont Jürgen Meier. „Wir treffen uns in der kommenden Woche und werden dann gemeinsam entscheiden, wie es weitergeht.“

