Auch wenn coronabedingt der Klönschnack nach dem Dorfputz ausfiel: Der Wille, das Heimatdorf im Frühjahr auf Vordermann zu bringen, ist bei Anwohnern ungebrochen: In Flintbek machten 35 Nachbarn beim Müllsammeln am Straßenrand mit, in Langwedel an zwei Tagen rund 150.