Lehrer sind für Schulneubau

„Sind Sie dafür, die Flintbeker Schule am Eiderwald an ihrem bestehenden Standort zu erhalten?“, lautet die Frage mit der Rudi Knoche und Michael Hameister, die Initiatoren des Bürgerbegehrens, Unterschriften gesammelt haben. Derzeit prüft die Kommunalaufsicht die Zulässigkeit, kommt das Okay aus Rendsburg, dann wird per Bürgerentscheid die Standortfrage geklärt. Bei einem Ja wäre der Standort beim Aldi-Markt vom Tisch. Das halten die Lehrer für nicht sinnvoll.

„Die räumlichen Bedingungen der Schule entsprechen in keiner Weise den gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen an eine Grund- und Gemeinschaftsschule“, sagen die Lehrer in ihrer Stellungnahme zu der Situation. „Es gibt zu wenige Räume, diese sind oft zu klein, und die Freiflächen sind kaum nutzbar. Die räumlichen Arbeitsbedingungen für das Kollegium sind unzureichend. Es fehlen geeignete Fach- und Gemeinschaftsräume. Die sanitären Verhältnisse, die Heizungsanlage und die energetische Versorgung sind mehr als veraltet. Barrierefreiheit ist überhaupt nicht gegeben“, lauten ihre Kritikpunkte.

Sonderräume als Klassenrräume genutzt

„270 Grundschüler und 360 Gemeinschaftsschüler werden derzeit von 57 Lehrern unterrichtet, dazu kommen noch Schulsozialarbeiter und -begleiter“, sagt Rektor Lutz Friemann. Die Schule ist dreizügig bis auf den zweiten Jahrgang, der vier Klassen hat, und die Jahrgänge acht und zehn, die jeweils zwei Klassen haben. Zusätzlich gibt es eine sogenannte Flexklasse. 250 der 630 Schüler kommen nicht aus Flintbek. Aufgrund der vom Schulentwicklungsplan des Kreises prognostizierten Schülerzahlen müsse man künftig von einer vierzügigen Grundschule und einer mindestens dreizügigen Gemeinschaftsschule ausgehen.

„Schon jetzt nutzen wir alle Sonderräume als Klassenräume“, sagt Friemann. Aus Platzmangel fände die Hälfte des naturwissenschaftlichen Unterrichtes zum Nachteil der Unterrichtsqualität nicht mehr in Fachräumen statt. „Wir brauchen mehr Platz“, ist das Votum der Lehrer. Ein Neubau müsse her, da eine Sanierung nur einen Teil der räumlichen Defizite verbessere.

Nur Neubau am neuen Standort sinnvoll

Auf die Frage, ob an einem neuen Standort gebaut werden oder ein Neubau am alten Standort in zwei Abschnitten entstehen soll, gibt es für die Schule nur eine Antwort. „Nur der Neubau am neuen Standort ist sinnvoll“, sagt Friemann. Kostenmäßig seien beide Lösungen annähernd gleich teuer. „Wenn man im Bestand abreißt und in zwei Abschnitten neu baut, dauert das mindestens vier Jahre, in denen die Schüler mit erheblichen Einschränkungen leben müssten“, erklärt er: „Dieses Problem umgeht man, wenn man auf dem Aldi-Gelände neu baut und nach Fertigstellung umzieht.“

Zusätzliche Kosten für den Bau einer Sporthalle seien nicht notwendig, da die alte Halle nach wie vor genutzt werden könnte. Lediglich die kleine Turnhalle direkt im Schulgebäude müsste neu gebaut werden. Das sei aber bereits in den kalkulierten Kosten für den Neubau enthalten.

Nicht nur die Lehrer der Grundschule am Eiderwald sprechen sich für den Schulneubau aus, auch die Schulkonferenz fordert jetzt die Gemeinde auf, ihren Beschluss zum Neubau der Schule vom 12. Juni 2019 umgehend umzusetzen.

