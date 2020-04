Am Montag, 27. April, geht es los: Um 7 Uhr öffnet der neue Aldi-Markt am Eiderkamp in Flintbek, der Fahrradschutzstreifen ist ebenso wie die Ampelanlage fertig und die Kunden können kommen. Die Eröffnung des benachbarten Markant-Marktes verzögert sich aufgrund von Bauproblemen offenbar noch bis in den Sommer.