Drei Bewerber bleiben im Rennen: Die Bewertungsjury, die den Investor für die Gestaltung der Ortskern-Nordseite in Kronshagen auswählt, hat am Donnerstagabend in ihrer ersten Sitzung eine Vorauswahl getroffen. Am 28. Mai soll sich die Jury auf einen Siegerentwurf festlegen.