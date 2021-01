In Flintbek sollen neue Betreuungsplätze für Kinder entstehen. Im Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Soziales wurde das Thema mehrfach diskutiert, neben einem Anbau an die Awo-Kita Storchennest steht auch die Umwandlung des ehemaligen Voorder Gerätehauses in eine Waldkita zur Debatte.