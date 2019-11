Gemeinden kooperieren bei Klärwerken

Flintbek

Seit Monaten wird in beiden Gemeinden über eine mögliche Zusammenarbeit nachgedacht und diskutiert. „Wir waren auf beiden Seiten beseelt von der Idee, etwas für die Zukunft auf den Weg zu bringen“, sagte Plambeck schmunzelnd über die Arbeit der vergangenen Wochen.

Einer der Gründe liegt in der Person des Klärwerkleiters aus Flintbek: Helmut Rath geht Mitte Dezember in den Ruhestand. „Wir mussten nicht nur über einen Ersatz nachdenken, auch gibt es immer wieder Probleme im Bereich der Bereitschaftsdienste und bei Ersatz für Urlaub und Krankheit“, sagte Andreas Wieck, Amtsleiter im technischen Bau- und Ordnungsamt Flintbek.

Klärwerksleiter aus Flintbek geht in den Ruhestand

„Wenn unser Klärwerksleiter in den Ruhestand geht, wird Ingo Winkler aus Bordesholm Betriebsleiter beider Klärwerke“, erklärte Wieck. In beiden Klärwerken werden derzeit Klärwerkerinnen ausgebildet. In Bordesholm ist das Leah Endling und in Flintbek ist es Julia Hagenah.

„Frau Hagenah macht ihre Ausbildung berufsbegleitend und wird Ende 2020 fertig sein, bei Frau Endling ist die Ausbildung eher beendet, da sie in Vollzeit ausgebildet wird“, fügt Wieck hinzu.

Man habe in Flintbek darüber nachgedacht, einen Kollegen vom Bauhof in die Arbeit des Klärwerks einzuweisen, aber: „Das hätte dann wieder arbeitstechnisch mit dem Winterdienst kollidiert. Die Zusammenarbeit mit Bordesholm ist die optimale Lösung für beiden Seiten.“

Klärwerk : Bereitschaftszeiten werden halbiert

„Die Bereitschaftszeiten werden auf beiden Seiten halbiert“, so Wieck weiter. Der vierte Mitarbeiter ist Thorge Martens, der in beiden Klärwerken gearbeitet hat und auf langjährige Erfahrung zurückblicken kann.

„Damit sind wir auf beiden Seiten bestens aufgestellt“, sagte Bürgermeister Olaf Plambeck.

Die Anlage in Flintbek befindet sich an der Kreisstraße 15 und ist 30 Jahre alt. Mit einer jährlichen Schmutzwassermenge von 300.000 Kubikmetern ist sie kleiner als das Klärwerk des Abwasserzweckverbands in Reesdorf. Dort werden rund 500.000 Kubikmeter an Schmutzwasser verarbeitet.

„Unser Klärwerk ist gut, die Abwasserwerte sind top. Wir denken derzeit über eine Modernisierung im Bereich der Elektronik nach“, sagte Plambeck weiter.

Nun müssen die politischen Gremien in Flintbek nur noch zustimmen. „Sofern die politischen Beschlüsse vorliegen, kann die Zusammenarbeit am 1. Januar starten“, sagt der Verwaltungschef.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus der Region Rendsburg.