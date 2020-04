Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen: In Flintbek tagte am Mittwochabend der Hauptausschuss unter Leitung von Carsten Stegelmann (CDU) in der Fahrzeughalle der Feuerwehr. Abstimmen mit Abstand - für eine Senkung der Gewerbesteuer auf 380 Prozentpunkte (vorher 425).