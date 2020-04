Walter Rump feiert seinen 95. Geburtstag

Flintbek

Schwere Zeiten hat Walter Rump in seinem langen Leben schon häufiger erlebt. Als junger Mann etwa musste er in den Zweiten Weltkrieg ziehen: "Ich wurde schwer verletzt und kam nach Frankreich in die Kriegsgefangenschaft", erinnert sich der Senior. Die nächste Station sei dann noch Amerika gewesen, aber: "Irgendwann war das alles auch wieder vorbei, und ich kam zurück nach Deutschland."

Er wurde einer der ersten Patchwork-Pioniere

Der gebürtige Kieler ist seit 1964 mit "seiner" Helga verheiratet. Etwas ungewöhnlich war es damals schon: "Ich hatte meine erste Frau durch einen Unfall verloren und blieb mit zwei Söhnen als Witwer zurück. Und meine Frau hatte ebenfalls einen Sohn aus ihrer ersten Ehe", erklärt Rump. Also gab es - in den 1960er-Jahren noch unüblich - eine Patchwork-Familie. "Dann kam noch ein gemeinsamer Sohn dazu", zählt Helga Rump, die in Flintbek gebürtig ist, das komplette Familienglück auf.

Alle Kinder mit den eigenen Familien wären beim Geburtstag dabei gewesen, doch: "Die Corona-Umstände lassen ja nicht mal eine Umarmung zu", ärgert sich auch Nachbarin Daniela Körting, die nun auf Abstand gratulieren wird. "Das Geschenk wird dann wohl vor der Tür stehen."

Helga Rump hält auch heute noch den Haushalt in Schuss

Walter Rump nehmen die ungewöhnlichen Umstände nicht ganz so mit. "Er ist immer ein sehr zufriedener Mensch gewesen", weiß Ehefrau Helga. Sie ist 88 Jahre alt und hält das Haus noch allein in Schuss. "Jeden Tag kocht sie mir etwas Leckeres, wir haben immer gesund gelebt, lange Zeit aus dem eigenen Garten", erzählt das Geburtstagskind. Und noch etwas verrät der 95-Jährige: "Ich trinke täglich einen Grog, das hält mich fit."

Schon der Wahrsager prophezeite ihm ein hohes Alter

Im Übrigen wusste Walter Rump schon in jungen Jahren, dass er alt werden würde. "Mir hat vor vielen Jahrzehnten mal ein Mann aus der Hand gelesen und vorausgesagt, dass ich uralt werden würde. Damals hab ich geschmunzelt, inzwischen weiß ich, dass er recht hatte." Das Ziel des ehemaligen Kältemonteurs: "Ich werde 100."

Leider ist Rump aufgrund eines Oberschenkelhalsbruches nicht mehr so gut zu Fuß. Auch hat er vor einigen Jahren freiwillig seinen Führerschein abgegeben, obwohl das Ehepaar gern Ausflüge mit dem Wagen gemacht hat. Nun wird sich mehr im Haus beschäftigt. "Die Kieler Nachrichten gehören zu meinem täglichen Ablauf dazu, auch mache ich gern Zahlenlotto", führt Rump an. Dazu die leckeren frisch gekochten Suppen von Ehefrau Helga.

Für das Ehepaar steht fest: "Der 95. Geburtstag ist schon etwas Besonderes, daher wird er auf jeden Fall, sobald es geht, nachgeholt", betont Helga Rump und der Jubilar nickt und lächelt.

Mehr aus der Region Rendsburg lesen Sie hier.