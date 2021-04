Flintbek

An den Auslöser erinnert sich Nadia Reumann noch sehr gut. "Es war ein regnerischer und grauer Sonntag vor mehr als vier Jahren. Ich hatte keine gute Laune und mein Mann Jens wollte mich aufheitern und schlug einen Besuch im Museum Tuch & Technik vor", erzählt sie mit einem Schmunzeln. "Mit Maschinen kann man mich gewinnen, und abends war es um mich geschehen, denn an dem Tag habe ich zugesehen, wie am Webstuhl gearbeitet wird und das hat mich begeistert."

Auslöser für die Leidenschaft war ein Besuch im Museum Tuch & Technik

Und da Nadia Reumann gar nicht lange überlegt, sondern gern "macht", zog in kurzer Zeit ein sogenannter Tischwebstuhl bei ihr in Flintbek ein. "Diese alte Handwerk hat mich fasziniert, diese Kreativität, die man dabei ausleben kann, hat mich schnell begeistert." Sie begann zu weben, machte sich schlau über Youtube-Videos, hatte Kontakt zu den Webern vom Museum und belegte entsprechende Kurse, aber: "Am Anfang habe ich auch viele Fehler gemacht", erinnert sie sich.

Im Rahmen der Fortbildung kam ein neuer, größerer Webstuhl ins Haus. Denn: "Der Webstuhl ist für mich das Herz des Unternehmens." Nach der Bauanleitung für einen Flying 8 Webstuhl von Andreas Möller von der Weberei Hamburg baute ihr Ehemann den Webstuhl und modifizierte ihn an einigen Stellen sogar. "Beispielsweise ist eine Laptophalterung genau wie eine Flaschenhalterung dabei, außerdem ist der Webstuhl exakt auf meine Größe konzipiert", erläutert Reumann ihr Modell. Das muss so sein, denn: "Ich sitze meistens mehrere Stunden an dem Stuhl, da muss alles passen."

Nadia Reumann gab ihre feste Stelle auf und machte sich selbstständig

Anfangs wurde nach Feierabend oder am Wochenende gewebt, dann gab die Gartenbauingenieurin ihre Stelle als Geschäftsführerin bei der Kieler Treuhandstelle für Dauergrabpflege auf - und machte sich Anfang vergangenen Jahres trotz Pandemie selbstständig.

"Mein Plan war natürlich, die schönen Landmärkte zu besuchen. Aber aufgrund von Corona musste das ausfallen und ich war nur auf dem Gartenzauber in Bissenbrook", sagt Reumann. Dennoch habe es sich nach und nach herumgesprochen und die ersten Aufträge seien gekommen. Zur großen Freude von Nadia Reumann, die im Handweben ihre Berufung sieht. "In meiner kleinen Manufaktur entsteht mit viel Leidenschaft und Kreativität Handgewebtes aus ausgewählten, hochwertigen Materialien. Es werden ausschließlich Naturfasern wie Wolle, Leinen, Seide und Baumwolle verwendet."

Menschen machen es sich Zuhause schön in der Pandemie

Sie möchte ihre Kunden "begeistern" und hat einen Trend beobachtet: "Besonders durch die Pandemie machen es sich die Menschen Zuhause schön." Dafür webt sie auch Kissenhüllen oder Tischsets, obwohl am liebsten webt sie Seidenschals. "Da kann man so wunderbar mit den Farben und Materialien spielen."

Bis zu 702 Fäden müssen beispielsweise bei einem Tischset eingezogen werden: "Je feiner das Garn ist, desto mehr Fäden benötige ich", erklärt Nadia Reumann, die inzwischen eine Ausbildung als Weberin begonnen hat. Beim Weben werden mehrere Fadensysteme miteinander verkreuzt und so das Gewebe hergestellt. Dabei sind viel Geduld und Konzentration nötig. "Bis zu acht Stunden dauern die Vorbereitungen, um die unterschiedlichen Fäden so einziehen, dass ich weben kann", betont Reumann.

Weben ist auch körperliche Arbeit, denn mit den Beinen arbeitet sie beim Weben ebenfalls. "Jedes Stück ist ein Unikat, ich habe meine Berufung im Weben gefunden", sagt Nadia Reumann und strahlt, wenn sie an den regnerischen Sonntag vor vier Jahren denkt.