Trockenblumen in der Kombination vielleicht mit senffarbenen Kerzen oder doch klassisch die rot-grüne Gesteckvariante mit Tannenzweigen? In der Vorweihnachtszeit boomt es in den Gärtnereien und Blumengeschäften, denn die Coronapandemie lässt einen Wunsch zu: Zuhause soll es schön sein.