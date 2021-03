Nortorf

Auch nach der Anerkennung eines Asylantrags brauchen Geflüchtete Beratung, um sich im deutschen Rechtssystem und Antragswesen zurechtzufinden. Bei der Wohnungssuche, bei Bewerbungen, beim Ausfüllen von Anträgen, Verhandlungen mit der Krankenkasse und Behörden.

In Nortorf gibt es mehrere Ansprechpartner für Flüchtlingsfragen. Der Verein Umwelt Technik und Soziales (UTS) berät jeden Dienstag im Markushaus, als Migrationsberatung Schleswig-Holstein wird das Angebot bis 2022 vom Land gefördert. Der ehrenamtliche Freundeskreis für Asylsuchende in Nortorfer Land (FANL) unterstützt ebenfalls, hat jedoch seine Aktivitäten während der Pandemie zurückgefahren. Die meisten Helfer gehören zur Risikogruppe der über 65-Jährigen.

Nortorf arbeitet mit Pro Regio zusammen

Die Stadt Nortorf arbeitet bei der Flüchtlingsberatung mit Pro Regio, Gesellschaft für Arbeitsmarkt- und Regionalentwicklung mbH zusammen. Bis Ende 2020 hatte Pro Regio angekündigt, dass die vorhandenen Angebote ausgebaut werden sollen. In der Alten Mühle gestalteten bis dahin Pro-Regio-Kräfte Freizeitaktivitäten für Flüchtlinge. Im Haus der Vereine und Verbände berieten Pro-Regio-Kräfte im „Nortorfer Servicebüro“.

Jetzt ist beides dicht. Ende 2020 wurde das Servicebüro kurzfristig geschlossen. Laut Aussage von Pro-Regio-Geschäftsführerin Susanne Petersen endete die Förderung durch das Jobcenter. Ohne Lohnzuschüsse können die Mitarbeiter nicht weiter finanziert werden. Für die Alte Mühle sei die Personalfrage ungeklärt.

„Wir haben Pro Regio Alternativen unterbreitet“, erklärt Maren Marwede vom Jobcenter Rendsburg-Eckernförde. Ende 2020 habe das Jobcenter den Kontakt gesucht, um Möglichkeiten einer Anschlussförderung zu klären.

Mittel werden maximal fünf Jahre gezahlt

Die Zuschüsse, die Pro Regio bis 2020 an die Mitarbeiter weitergab, kommen aus dem Topf „Teilhabe und Chancengleichheit“. Die Mittel sind Eingliederungshilfen für Langzeitarbeitslose. Sie werden für maximal fünf Jahre an Projekte gegeben, in denen die Langzeitarbeitslose für den ersten Arbeitsmarkt fit gemacht werden sollen. „Das Projekt erfüllte die Voraussetzung für eine Fördermöglichkeit nicht mehr.“

Zuschüsse in geringerer Höhe sind Alternative

Sollen die Mitarbeiter im Beratungs- und im Betreuungsprojekt weiter beschäftigt werden, könnten Zuschüsse in geringerer Höhe aus einem anderen Topf von „Teilhabe und Chancengleichheit“ beantragt werden.

Neue Mitarbeiter einstellen

Als dritte Möglichkeit, um die Beratung als Eingliederungshilfe weiter in gleicher Höhe fördern zu können: neue Mitarbeiter auf die Stellen setzen. Maren Marwede signalisiert Gesprächsbereitschaft. Die Stadt will die Zusammenarbeit mit Pro Regio aufrechterhalten. „Wir werden uns dahinterklemmen“, erklärte Torsten Manthey vom Amt Nortorfer Land.