Noch bis 2022 sind im Felder Seegarten Flüchtlinge untergebracht. Das Amt Achterwehr hat den Mietvertrag vorerst nicht verlängert und plant einen Neubau in Jägerslust. Das hat Seegarten-Eigentümer Jörg Stoeckicht in einem offenen Brief an die Mitglieder des Amtsbauausschusses kritisiert.