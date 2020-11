Fockbek

Wie die Polizei Rendsburg mitteilt, kam es am frühen Donnerstagabend zwischen 17 und 18 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Lindenstraße in Fockbek. Der oder die Täter hebelten ein Fenster am Haus auf und drangen ins Haus ein.

Dort durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten, haben aber nach Polizeiangaben nichts gestohlen. Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt nach eventuellen Zeugen, denen fremde Fahrzeuge oder Personen in der Lindenstraße zum fraglichen Tatzeitraum aufgefallen sind.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer Tel. 04331/208450 entgegen.