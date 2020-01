Im Kreishafen in Rendsburg haben sie doppelten Grund zu jubeln. Ebenso wie der Nord-Ostsee-Kanal feiert der Hafen 125-jähriges Bestehen. Geplant ist ein Hafengeburtstag Ende August 2020. Und: Nach Jahren mit Verlusten, kommt der Hafen wieder in die Gewinnzone. Das liegt auch an mehr Schiffsverkehr.