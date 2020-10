Eine Unternehmerlegende zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück: Harald Striewski, Firmengründer und Inhaber der Hobby-Wohnwagenwerke in Fockbek geht nach mehr als 50 Jahren in den Ruhestand. Das Unternehmen möchte er in Stiftungen überführen, die auch armen Familien der Region helfen.