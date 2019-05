Flintbek

Für Fabian Rother ist es nicht das erste Anbaden, an dem er maßgeblich beteiligt ist. Aber: Es ist das erste Anbaden, bei dem er als Vorsitzender des Fördervereins Freibad Flintbek die Organisation mit in der Hand hat. Denn Rother ist offiziell zum Chef des Vereins mit derzeit 168 Mitgliedern gewählt worden, nachdem er bereits seit Februar kommissarisch das Amt von Vorgänger Wulf Briege übernommen hatte.

Ihm zur Seite als zweiter Vorsitzender steht Axel Boyens, der seit 2018 als Beisitzer im Verein aktiv war. Der restliche Vorstand hat sich nicht verändert: Kassenwart bleibt Christoph Berendsen, als Beisitzerinnen sind Martina Michelsen und Anne Waller im Förderverein aktiv.

Ein Dach für das Badehaus?

„Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung. Wir haben als Förderverein in den letzten Jahren wirklich eine Menge geschafft. Fast alle großen Investitionen im Freibad in den vergangenen Jahren hat unser Förderverein gestemmt“, erklärt Rother. So konnte der Verein seit seiner Gründung im Jahr 2011 dank der engagierten Mitglieder und Spender über 60.000 Euro in das Freibad investieren. Weitere Pläne gibt es schon: Unter anderem wird ein anständiges Dach für das Badehaus oder eine Terrasse zur Eider hin nachgedacht.

Am Sonntag fällt ab 14 Uhr der Startschuss für die Freibadsaison, der Förderverein hat sich ein buntes Programm mit Hüpfburg, Tombola und Wasserspielen ausgedacht. Gleichzeitg können an diesem Tag im Freibad Saisonkarten von der Gemeinde Flintbek gekauft werden.

Das Freibad ist vom 26. Mai bis zum 1. September täglich geöffnet. Außerhalb der Sommerferien ist das Bad in jedem Fall während der Kernzeit von 14 bis 16 Uhr und an den Wochenenden von 11 bis 14 Uhr offen. Bei gutem Wetter wird diese Öffnungszeit von den Badeaufsichten auf 19 Uhr verlängert. Während der Sommerferien ist das Bad täglich von 11 bis 14 Uhr, bei gutem Wetter bis 19 Uhr geöffnet.

Frühbader können ab 7 Uhr schwimmen

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es, denn die Eintrittspreise wurden zur neuen Saison von der Gemeinde Flintbek erhöht. Erwachsene zahlen künftig 3 Euro, Kinder sind mit 1,50 Euro dabei. Frühbader erhalten wieder die Gelegenheit, morgens zwischen 7 und 10 Uhr ihre Bahnen zu ziehen und frisch in den Tag zu starten. "Die Schlüssel gibt es bei der Gemeinde", sagt Rother.

Bauliche Neuerungen gibt es auch, die Trennwände der Herrentoiletten wurden ebenso wie die Pflasterung im Eingangsbereich. „Unser Förderverein hat in diesem Jahr knapp 6000 Euro in Spielgeräte für den Nachwuchs investiert“, berichtet Fabian Rother. So wurde das in die Jahre gekommene Klettergerüst durch ein neues Spielhaus und drei Wackelplatten ersetzt. „Ab sofort können sich Kinder und Jugendliche nicht nur im Wasser, sondern auch an Land richtig austoben“, so Rother.

Das Team der Badeaufsichten ist in diesem Jahr auf acht Personen gewachsen. „Wir sind jetzt vier Frauen und vier Männer“, erzählt Koordinatorin Kim Looft. „Alle haben schon richtig Lust auf die neue Saison. Besonders auf die Schwimmkurse für Kinder freuen wir uns sehr“, so Looft. Anmeldungen für diese in den Sommerferien stattfindenden Kurse ab 20. Mai bei der Gemeinde Flintbek unter Tel. 04347/90512.

Von Sorka Eixmann