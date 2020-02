Oratorium „Elias“ krönt das Stadtfest

Nortorf

Nicht alle Konzerte des Fördervereins Kirchenmusik in St. Martin waren 2019 gut besucht. Dennoch hält der Verein an der üppigen Anzahl von 16 Konzerten fest. „Wir haben gute Sponsoren, Gewinne dürfen wir nicht machen, bisher kommt dank der Einnahmen beim Weihnachtskonzert alles gut hin“, erklärte Vereinsvorsitzende Dagmar Raasch zur Finanzierung.

111 Jahre Stadtrecht Nortorf

„Drei große Konzerte prägen das Jahr“, berichtete Kantor Ulrich Hein: Felix Mendelssohn-Bartholdys Oratorium „Elias“ wird als krönender Abschluss zum Fest 111 Jahre Stadtrecht Nortorf am 30. August erklingen. Der Reger-Chor-Bordesholm verstärkt die Kantorei. Die Kinderchöre und der Jugendchor führen am 14. Juni das Musical „Die Götterolympiade“ von Cäcilia und Johannes Overbeck auf. „Wenn es nach den Kindern geht, sind die Solo-Partien seit dem Schlussapplaus des letzten Musicals vergeben“, erklärte Ulrich Hein vor 90 Zuschauern im Markushaus. Drittes Festkonzert: Der Posaunenchor spielt unter Leitung von Lorenz Jensen am 24. Mai beim Festgottesdienst 700 Jahre Gnutz und im Anschluss auf einem Platzkonzert.

Ludwig van Beethoven gewürdigt

Neuerung in diesem Jahr: „Bislang haben wir Werke eines Komponisten mit Johann Sebastian Bachs Musik kombiniert“, erinnerte Kantor Ulrich Hein. Das falle im Jahr, in dem Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag gefeiert wird, weg. Ein komplettes Konzert ist ihm gewidmet. Die Schauspielmusik zu „Egmont“, die Orchesterouvertüre zu „Die Geschichte des Prometheus“ und Lieder aus dem Opus 74 für Sopran und Klavier erklingen am 21. März.

Gospelboat Kiel zu Gast

Als Gäste empfängt der Förderverein am 26. Juni die Parforcehornbläser Rendsburg-Eckernförde, die das Eintrittsgeld für die Turmsanierung von St. Martin spenden. Der gefragte Bass Klaus Mertens stellt sich im „Konzert für Stimme und Orgel“ am 18. August vor. Mitreißende Gospels sind zwei Mal zu hören: Am 12. September tritt der Chor Gospelboat Kiel auf, nach einem Jahr Pause der Gospelchor Pahlen am 5. Dezember. Die Nortorfer Liedertafel stimmt am 1. Advent, dem 29. November, auf Weihnachten ein, am 15. Dezember das Blasorchester Langwedel.

Weihnachtsoratorium an einem Tag

Ausblick für 2022: Mit den Teilen 1, 4 und 6 des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach, die am 19. Dezember zu hören sind, bereitet Kantor Ulrich Hein ein Großprojekt vor: Die Kantorei will 2022 alle sechs Teile des bekannten Werks an einem Tag aufführen.

