Verein möchte Kesselhaus zügig umbauen

Die ehrenamtlich Aktiven des Fördervereins hoffen jetzt, dass die Stadtverordnetenversammlung „sich zügig an die Umsetzung des Bürgerwillens“ macht, schreibt der Vorsitzende Lutz Bertram. Mehrheitlich hatte die Versammlung den Umzug und Umbau für rund eine Million Euro im vergangenen Jahr beschlossen. Die Initiative gegen das Projekt von SPD und Grünen aus der Stadtverordnetenversammlung sorgten für die Verzögerung durch den Bürgerentscheid.

Förderverein möchte Kesselhaus zügig umbauen

Jetzt müssten der Umzug und der Umbau des Kesselhauses in die Wege geleitet werden. Das Museum ist derzeit noch in beengten Verhältnissen im Erdgeschoss eines ehemaligen Wohnhauses am Jungfernstieg untergebracht. Das Museum könne den großen Einfluss der Schallplattenproduktion auf viele Bereiche der jüngeren Stadtgeschichte dokumentieren und einen Überblick über die allgemeine technische Entwicklung der Tonträger und ihrer Abspielgeräte bieten, stellt der Förderverein in Aussicht. Damit werde ein kultureller Anziehungspunkt in einem authentischen Rahmen im Stadtzentrum geschaffen.

Einladung zum Mitmachen an die Kesselhaus-Gegner

In seiner schriftlichen Reaktion auf den Bürgerentscheid bricht Lutz Bertram nicht in Freudengeheul aus. Der Museumsförderer möchte auf dem weiteren Weg auch die Gegner des Umzugs mitnehmen: „Der Förderverein lädt ausdrücklich auch die Initiatoren des Bürgerentscheides sowie alle anderen bisherigen Gegner eines Umzugs des Museums ins alte Kesselhaus dazu ein, sich an den kommenden Planungen konstruktiv und kreativ zu beteiligen.“

Bertram erinnert, dass sich die Gegner im Vorfeld der Abstimmung nicht grundsätzlich gegen ein Museum, sondern gegen den Standort im Kesselhaus ausgesprochen hatten. Sie könnten jetzt durch ihre Mitarbeit eigene Ideen für Gestaltung und Konzeption der Ausstellung einbringen.

