Rendsburg

"Wir wollen mit dem Papier klarmachen, wohin wir wollen", sagt Helma Böhmer vom Ortsverband der Grünen aus der Region Rendsburg. Im Bürgermeisterwahlkampf hatten sie sich für die parteilose Janet Sönnichsen ausgesprochen.

Rendsburg: Grüne wollen Themen vor Haushaltsberatungen setzen

An deren Unterstützung habe sich nichts geändert, betont Ortsvorsitzender Klaus Magesching bei der Übergabe von Buch und Positionspapier im Rathaus. "Hier ist schon eine Änderung der Arbeitsweise erkennbar", zeigt sich Magesching mit der seit Januar amtierenden Verwaltungschefin zufrieden. Dennoch sollten die Themen der Grünen rechtzeitig vor der Sommerpause und den Haushaltsberatungen im Herbst in die politische Diskussion eingebracht werden.

Im Positionspapier heißt es: "Städte und Gemeinden stehen vor drängenden globalen Herausforderungen, die sich direkt auf die lokale Ebene auswirken." Dazu gehörten neben dem Klimawandel auch Ressourcenknappheit und die Alterung der Gesellschaft.

Innenstadtgipfel soll Zentrum "retten"

So fordern die Grünen einen Innenstadtgipfel mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik, Gewerbe und Sport, um das Rendsburger Zentrum zu "retten". Dazu gehöre etwa der Umgang mit leerstehenden Immobilien auf den Prüfstand, etwa um bezahlbaren Wohnraum für junge Menschen zu schaffen.

Wasserfronten sollen attraktiver gestaltet werden, Parade-, Schlossplatz und Alter Markt sollen etwa mit mobiler Gastronomie belebt werden.

Die Versiegelung von Flächen soll bei Neubauvorhaben minimiert und bei Altbauten ein Rückbau geprüft werden. Zur Energieeinsparung wollen die Grünen etwa öffentliche Gebäude regelmüßig untersuchen lassen, E-Carsharing und E-Leihräder fördern und das Radwegenetz beschleunigt ausbauen.

Verwaltung soll bürgerorientiert und digital arbeiten

Wichtig ist der Partei dem Papier zufolge auch, dass die Stadtverwaltung bürgerorientiert und möglichst digital arbeite. Dazu wünschen sie sich eine eine Stabsstelle für die Stadtentwicklung und die Mobilitätswende.

Das Stadtmanagement soll zukünftig aus einer Hand kommen, Geschäfte aus der Umgebung zum Beispiel durch einen regionalen Online-Markplatz gestärkt werden.

Neben Zuwendungen an etablierte Einrichtungen wie des Nordkollegs sprechen sich die Grünen auch für die Förderung der Kleinkunstszene in Rendsburg aus.

Bürgermeisterin will Themen fraktionsübergreifend angehen

Bürgermeisterin Janet Sönnichsen ist das Papier keine Kritik an ihrer Arbeit. "Wir sind bei vielen Punkten nicht weit auseinander", sagt sie. Einige der Punkte seien bereits im Bürgermeisterwahlkampf Thema gewesen. Nun sei es zum Beispiel beim Thema Innenstadt an der Zeit, alle Entscheider an einen Tisch zu holen.

Sönnichsen ist nun gespannt auf die Reaktion der anderen Parteien. "Ich kann mir vorstellen, dass die Themen mehrheitsfähig sind", sagt die Bürgermeisterin.