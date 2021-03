Das Team "5Kro" vom Gymnasium Kronshagen triumphierte im Junioren-Wettbewerb von "Formel 1 in der Schule". Der Erfolg auf Landesebene bedeutet die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft im Juni. Der Wettbewerb fand in diesem Jahr ausschließlich virtuell statt - inklusive der Siegerehrung.