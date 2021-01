In Kronshagen will man Senioren und Familien in der aktuellen Corona-Situation unterstützen: Die Gemeinde verschickt Info-Schreiben an alle Haushalte. Zudem hat man ein Bürgertelefon sowie einen Abholservice in Bücherei und Spieliothek eingerichtet. Ein Mittagsangebot für Schüler soll folgen.