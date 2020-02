Frau im Hotelzimmer erwürgt: Weitere Details zur Tat

Rendsburg

Klar ist, dass die Polizei Rendsburg offenbar aus einem Hotelzimmer alarmiert wurde. Unklar sei etwa, ob es sich bei dem 24-jährigen mutmaßliche Täter um den Vater des sechs Monate alten Säuglings handle, der neben der toten Mutter im Hotelzimmer in Rendsburg lag.

Auch das Motiv für das Gewaltverbrechen ist weiterhin unklar. Der Tatverdächtige äußerte sich bislang nicht zur Tat. Das Obduktionsergebnis werde am Freitagnachmittag erwartet.

Bei dem 28-jährigen Opfer handelt es sich um eine Deutsche aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde. Sie war nach neuestem Ermittlungsstand die Ex-Lebensgefährtin des Tatverdächtigen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Kiel am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Mann wurde nach der Tat in der Imlandklinik Rendsburg behandelt

Die Staatsanwaltschaft Kiel geht davon aus, dass der Mann und die Frau zusammen mit dem Säugling in dem Hotel in der Materialhofstraße in Rendsburg eingecheckt hatten – im Laufe der Nacht soll es dann zum Streit zwischen dem Paar gekommen sein. Der Mann soll dann Hand an die Frau angelegt, sie erwürgt und sich selbst verletzt haben.

Gegen drei Uhr klingelte dann das Telefon bei der Rettungsleitstelle. Ein Mann bat um notärztliche Unterstützung. Vor Ort stellten die eingesetzten Kräfte einen stark an den Armen blutenden Mann fest. Neben ihm lag die leblose Frau.

Der Beschuldigte wurde festgenommen und ambulant in der Imland-Klinik in Rendsburg behandelt. Danach wurde er dem Amtsgericht Rendsburg zugeführt. Dieses verhängte am Donnerstag einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags. Seitdem sitzt der Mann in der JVA Neumünster.

Warum trafen sich Opfer und Tatverdächtiger im Hotel in Rendsburg ?

Die Staatsanwaltschaft will klären, warum der Mann und die Frau überhaupt gemeinsam ins Hotel eingecheckt hatten. Denn die Frau hatte 2019 gegen den Mann gerichtlich ein Kontaktverbot erwirkt, dass er sich ihr nicht mehr nähern durfte.

Im vergangenen September hatte der Mann gegen die Auflage gemäß Gewaltschutzgesetz verstoßen. Gegen ihn wurde auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft ein Strafbefehl verhängt.

In welchem Verhältnis standen Tatverdächtiger und Opfer?

Über die Nationalität des mutmaßlichen Täters machte die Staatsanwaltschaft zunächst keine Angaben. Bekannt ist nur, dass er in Nordrhein-Westfalen wohnt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an und werden durch das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Kiel geführt. An den ersten Ermittlungen waren neben dem K1 auch das K6 (Kriminaltechnik), die Kriminalpolizeistelle Rendsburg und Kräfte des Polizeireviers Rendsburg beteiligt.

Säugling wurde dem Jugendamt übergeben

Das Kind wurde dem Jugendamt übergeben. Es lebt mittlerweile in einer Pflegefamilie.

