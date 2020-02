Kein Aufzug am Nordausgang zu Ostern, nur zwei statt vier Rolltreppen im Sommer: Durch den Rendsburger Fußgängertunnel geht es während der Ferien nicht so flüssig wie sonst. Die Kanalverwaltung lässt am Nord-Lift und an Rolltreppen Antriebe austauschen. Drei beziehungsweise sechs Wochen dauert das.