Brinjahe

Nach ersten Feststellungen war die Fahrerin eines VW Golf mit Fahrtrichtung Hohenwestedt um 10.25 Uhr mit einem Nissan kollidiert. Dessen 66-jähriger Fahrer wurde leicht verletzt.

Die 54-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Nissan-Fahrer war in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit einem Rettungswagen ebenfalls in eine Klinik.

Der Unfall und die anschließenden Rettungseinsätze führten zu einer zeitweiligen Vollsperrung der B77.

