Die Stadtbücherei hat eine neue Chefin

Nortorf

Für Frederike Harder ist der Leitungsposten der Stadtbücherei Nortorf die dritte Stelle seit Abschluss ihres Studiums mit dem akademischen Titel Master of Arts 2015: Die 29-jährige Bibliothekarin arbeitete zunächst in Hamburg in den öffentlichen Büchereien der Hansestadt, danach leitete sie die Fahrbücherei im Kreis Stormarn. Frederike Harder studierte von 2010 bis 2015, anfangs in Hannover Informationsmanagement, später in Leipzig Bibliotheks- und Informationswissenschaft.

Bei einem Vorstellungsrundgang durch die Verwaltung des Amtes Nortorfer Land, in deren Verwaltungsgebäude an der Niedernstraße 6 die Stadtbücherei im Erdgeschoss und im Keller untergebracht ist, lernte Frederike Harder die neuen Kollegen kennen. Die nächsten Punkte auf der Einarbeitungsliste sind das Entleihsystem und Angebote der Bücherei. Dabei unterstützen die Bücherei-Mitarbeiterinnen Kerstin Struve und Yasemin Erbolut ihre neue Chefin. Der Empfang lässt auf gute Zusammenarbeit hoffen: „Die Mitarbeiter haben mich freundlich aufgenommen.“

Etwa 18200 Medien im Büchereibestand in Nortorf

Gut 18200 Bücher, CDs und DVDs hat die neue Hüterin des geschriebenen Wortes in ihrer Obhut. Sie will das Angebot in den 280 Quadratmeter großen Räumen aktuell halten. 30 Stunden pro Woche arbeitet die neue Bibliothekarin in den ersten zwei Monaten, danach wird sie in Vollzeit die Bücherei öffnen.

Lesungen wieder aufleben zu lassen

Ihre Vorgängerin Melanie Fechner holte modernes Equipment wie einen wandfüllenden Touchscreen für Bilderbuch-Lesungen in die Bücherei. „Wir sind in der Planung, Lesungen wieder aufleben zu lassen,“ erklärte Frederike Harder für alle Leser, die das Angebot in den vergangenen Monaten vermissten.

„Lieblingsautoren? Die wechseln“, sagt Frederike Harder. Aktuell liest sie am liebsten die historischen Kriminalromane von Peter Tremayne.

