Ab ins Wasser! Badende machten beim Saisonstart zu Pfingsten in den Freibädern in Timmaspe und in Bokel die ersten Schwimmzüge. Die Öffnung der Becken wurde trotz der Coronabeschränkung, dass nur Bahnenschwimmen erlaub ist, gefeiert: Die Kiosks verkauften die ersten Jahreskarten und Pommes.