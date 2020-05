Grünfläche: Arbeiten beginnen Mitte Juli

Kronshagen

Mitte Juli soll die Umgestaltung der Grünanlage beginnen. Die Freigabe der Mittel aus dem Städtebauförderung-Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“, bei dem sich Bund, Land und Gemeinde zu je einem Drittel an den Kosten beteiligen, ist die Voraussetzung für die Ausschreibung der Arbeiten an der Grünfläche. Man plane Ende Juni zu entscheiden, welche Firma diese durchführe. Der Baubeginn sei dann Mitte für Juli vorgesehen, sagte Bürgermeister Ingo Sander ( CDU). Die Dauer der Maßnahme beziffert Sander zunächst auf zwölf Monate. „Das hört sich erst mal viel an und ist aus meiner Sicht auch ein Maximum“, sagte der Verwaltungschef. Die Dauer hänge auch mit der Koordination der Baumaßnahmen zusammen, um die Einschränkungen für die Geschäftsleute möglichst gering zu halten.

Gemeinde beteiligt sich an Kosten zu einem Drittel

Die Vorgaben für die Baumaßnahme Grünfläche sind ganz klar. Von der Beleuchtung bis zum Papierkorb ist alles genau vorgegeben. Neben Sitzbänken und einem Wasserspiel werden auch drei kleine Trampoline installiert. Insgesamt umfasst das Budget für die Neugestaltung des Ortskerns aus dem Städtebauförderungsprogramm 3,82 Millionen Euro. Darin sind alle Maßnahmen enthalten – von den ersten Schritten 2012 bis zur Fertigstellung. An den Gesamtkosten beteiligt sich die Gemeinde zu einem Drittel.

Anzeige

Dies gilt auch für die Arbeiten am Vorplatz des Bahnhaltepunktes. Hier befindet man sich in den Endzügen. Laut Verwaltungschef Sander gibt es Ende Mai einen Termin zur Bauabnahme. Ende des Monats, am 28. Mai, ist auch die zweite Jury-Sitzung zur Auswahl des Investors auf der Nordseite geplant. Der Termin steht schon länger fest und bleibt trotz Corona auch so bestehen. „Wir wollen und werden wie geplant am 28. Mai im großen Saal des Bürgerhauses die Jury-Sitzung durchführen“, sagte Sander. Dort habe man genug Platz. Nach der ersten Sitzung Anfang März sind noch drei Bewerber im Rennen. Die Investoren müssen im Rahmen der Konzeptvergabe präsentieren, wie sie Architektur, mögliche gewerbliche oder soziale Nutzung, das Thema Wohnen oder ökologische Aspekte auf der Nordseite des Ortskerns in Einklang bringen wollen.

Weitere KN+ Artikel

Infoveranstaltung für Bürger wegen Corona unwahrscheinlich

Die Wahl der Jury soll am 23. Juni auf einer Sitzung der Gemeindevertreter bestätigt werden. Auch sie tagen im großen Saal des Bürgerhauses. In der Jury sind neben den politischen Fraktionen, Bürger, Gewerbetreibende sowie der Seniorenbeirat vertreten. Elf Mitglieder entscheiden mit sieben Stimmen. Dass das Ergebnis den Kronshagenern wie geplant auf einer Infoveranstaltung präsentiert werden kann, erscheint in Zeiten von Corona unwahrscheinlich. „Nach jetzigem Stand ist das schwer vorstellbar“, sagte Sander. Man werde aber einen Weg für eine geeignete Präsentation für die Bürger finden. Losgehen soll es auf der Südseite dann im kommenden Jahr. Die Gemeinde wolle schnell Baurecht schaffen, „damit es 2021 zügig losgehen kann“, sagte Sander.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus Rendsburg.