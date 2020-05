In Kronshagen könnten die Spielplätze „spätestens am Mittwoch“ wieder geöffnet werden, sagte Bürgermeister Ingo Sander (CDU) am Montag. Um Rechtssicherheit zu haben, müssten noch ein paar Fragezeichen geklärt werden. Das Amt Achterwehr hat ein Musterkonzept für seine Gemeinden erstellt.