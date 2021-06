Molfsee

Ministerpräsident Daniel Günther und Guido Wendt, Geschäftsführer der Stiftung Landesmuseen, haben am Mittwoch auf dem Parkplatz des Freilichtmuseums in Molfsee mit Marc Fielmann, Vorstandschef der Fielmann AG, symbolisch zur Schaufel gegriffen. Anlass: die 63 neuen Bäume auf dem ebenfalls neuen Parkplatzareal vor dem Jahr100Haus einweihen.

Parkplatz des Freilichtmuseums in Molfsee war immer Sorgenkind

Seit Ende März ist das 14,1 Millionen Euro teure Jahr100Haus in Molfsee fertig. Vier Jahre dauerte die Realisierung. Das Land gab 12,5 Millionen dazu. Der Parkplatz sei wegen des engen Budgets immer das Sorgenkind gewesen, betonte Guido Wendt. „Das, was entstanden ist, hätten wir uns in kühnsten Träumen nicht vorstellen können“, fügte er hinzu. Den Parkplatz, der strahlenförmig um die Neubauten herum verläuft, säumen 63 einheimische Bäume auf Grünflächen.

Daniel Günther: "Das Ganze ist schön geworden"

Nach Angaben der beauftragten Firma Sievers Garten- und Landschaftsbau aus Jevenstedt handelt es sich um Feldahorn, Hainbuche, Vogel-Kirsche, Traubenkirsche, Walnuss, Rotbuche und Ulme. Die Leitbäume sind 20 Jahre, die Begleitbäume 15 Jahre alt. „Man hat den Eindruck, dass die Bäume hier schon immer standen“, so Wendt. Das Ganze sei schön geworden, empfand auch der Ministerpräsident, der das gesamte Fielmann-Engagement in puncto Baumpflanzungen lobte.

Freilichtmuseum Molfsee: Bäume kosteten 35.000 Euro

„Schleswig-Holstein ist das waldärmste Bundesland, daher ist es wichtig sich um mehr Bäume zu kümmern.“ Er nannte unter anderem das „Einheitsbuddeln“ als Beispiel. 35.000 Euro habe das Unternehmen für die Bepflanzung in Molfsee gespendet. 70.000 Euro hatte die Familie privat für den Vortrags- und Tagungssaal im Neubau bereitgestellt – seit der Eröffnung trägt der den Namen Günther-Fielmann-Kolleg. „Das ist schon eine Hausnummer, worauf wir stolz sind“, dankte Günther, der auch Vorsitzender des Stiftungsrats ist.

Landesweit pflanzte Fielmann 180.000 Bäume

Marc Fielmann, der die Geschicke des Unternehmens leitet, betonte: „Die Familie und das Unternehmen engagiert sich seit Jahrzehnten für Natur- und Klimaschutz."

Eine Herzensangelegenheit seien Bäume. "Im Land selbst sind mittlerweile 180.000, bundesweit 1,6 Millionen gepflanzt worden.“ Die 63 in Molfsee habe man gern übernommen. „Wie viel ja wissen, haben meine Schwester und ich die Kindheit im nahen Schierensee verbracht und kennen das Museum gut.“

Ohne Testnachweis ins Freilichtmuseum Molfsee

Das Museum ist geöffnet, über die aktuellen Hygieneregeln während der Corona-Pandemie wird auf der Homepage informiert. Alle Museen und Ausstellungen dürfen ohne Testnachweis besucht werden.