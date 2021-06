Molfsee

Die Bauzeit betrug vier Jahre, die Eröffnung verschob sich coronabedingt, aber nun können seit dem 30. März Interessierte das Jahr100Haus besuchen. Aber das ist kein Muss: "Wer im Außengelände Zeit verbringen möchte, kann das natürlich machen", betont Museumsleiter Dr. Wolfgang Rüther.

Hinter ihm liegen anstrengende Wochen und Monate, vielleicht sogar Jahre. "Seit Baubeginn war hier wirklich einiges los, und es kommt immer wieder neues hinzu", erklärt er mit einem Lächeln. Sein Blick schweift in den ehemaligen Eingangsbereich des Torhauses. "Der Shop und der Kassenbereich sind nun natürlich auch im Neubau, hier entstehen neue Büroräume." Denn es sind auch neue Mitarbeiter dazugekommen - und die brauchen Arbeitsplätze.

Das Torhaus ist nun ein reines Verwaltungsgebäude

Jahrzehntelang wurden die Besucher durch das wunderschöne Torhaus auf das rund 40 Hektar große Museumsgelände geleitet. "Ab und zu wollen hier immer noch mal Besucher rein", verrät Rüther mit einem Schmunzeln. Aber inzwischen ist das ein reines Verwaltungsgebäude. Und noch etwas verrät der Museumsleiter: "Gerade bei gutem Wetter gehen viele Besucher und Besucherinnen gar nicht in das neue Ausstellungsgebäude. Das sparen sie sich nach eigenen Angaben gern für schlechtes Wetter auf."

Das ist auch der große Vorteil nach dem Neubau vom Eingangs- und Ausstellungsgebäude: "Wir sind nun ganzjährig da und können viel bieten, unter anderem auf 920 Quadratmetern eine Schau in sechs übergeordneten Themenbereichen, bei der die großen Fragen des Alltags aus den vergangenen 100 Jahren Thema sind."

Im Übrigen sollte dort auch eine Corona-Schnellteststation entstehen. Als die Corona-Regeln vorschrieben, dass in Museen nur noch darf, wer geimpft, getestet oder genesen ist, stand für das Freilichtmuseum schnell fest, dass im Jahr100Haus eine Teststation eingerichtet werden soll. Mit Blick auf Lockerungen wie den Verzicht auf eine Testpflicht beim Besuch eines Museums wird eine Teststation nicht mehr benötigt.

Jahrmarkt öffnet zu Ferienbeginn

Aber in den Sommermonaten ist der Besuch im Gelände natürlich kaum zu toppen. Der Grund liegt für Rüther auf der Hand: "Überall tummelt sich tierischer Nachwuchs, das ist eine wahre Freude." Mit schnellen Schritten geht er zum Schweinegehege und zeigt auf die Ferkel, die sich entspannt suhlen. Auch bei den Kaninchen wird im Stall gekuschelt, die Lämmer auf der schattigen Fläche am Teich schmiegen sich eher etwas aufgeregt an ihre Mütter.

Rechtzeitig zu den Ferien soll auch der Jahrmarkt endlich wieder öffnen. "Leider wird die Treckerbahn in diesem Jahr nicht mehr fahren." Und noch eine Neuigkeit hat Wolfgang Rüther im Gepäck. "Wir mähen viele Flächen nicht mehr und lassen sie bienen- und insektenfreundlich stehen und wachsen." Beispielsweise die kleine Fläche am Torhaus, auf der Schafe weiden. "Einerseits ist das energiesparend, andererseits passt es auch historisch korrekt ins Bild, denn früher gab es keine kurzen Rasenflächen."

Gastronomie ist wieder geöffnet

Auch die Gastronomie ist unter Auflagen wieder geöffnet. "Darüber freuen wir uns sehr." Da die Treckerbahn derzeit nicht fährt, ist der Weg zur Meierei - und damit auch ins Café Emil & Lieschen - etwas länger, aber er lohnt sich. Dort werden Torten, Kuchen, Kekse, Pralinen, Kaffee und herzhafte Snacks angeboten. "Auch im Eingangsgebäude wird es ein kleines Café unter Leitung von Emily Meining geben", verrät Rüther. Geplant im Bereich angrenzend an das erste Gebäude, aber: "Noch warten wir im Innenbereich mit der Öffnung, aufgrund der Pandemie."