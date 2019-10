Am Ende kommt der Laternelauf im Museum

Molfsee

Eine schöne Saison mit vielen Veranstaltungen und interessanten Führungen neigt sich im Freilichtmuseum Molfsee - Landesmusem für Volkskunde langsam dem Ende entgegen. Der Höhepunkt im Veranstaltungskalender ist jedes Jahr der mehrtägige Herbstmarkt, wenn die Händler eingepackt haben und die Stände abgebaut sind, stehen noch einige Veranstaltungen an, bevor die Winterpause ansteht.

Familienführung am 27. Oktober im Freilichtmuseum

Los geht es am Sonntag, 27. Oktober, mit einer Familienführung. Ab 15.30 Uhr steht ein geführter Rundgang durch das Museum auf dem Programm, die Dauer der Führung beträgt rund 60 Minuten. Die Kosten belaufen sich auf drei Euro zuzüglich des Eintrittspreises.

Am Donnerstag, 31. Oktober, lautet das Motto im Freilichtmuseum "Geschichten am Feuer - Schleswig-Holsteinische Sagen und Märchen". Über jede Landschaft in Schleswig-Holstein gibt es typische Sagen und Märchen, ab 16 Uhr geht Dr. Christine Nissen mit den Besuchern auf eine wunderbare und phantasievolle Reise. Treffpunkt ist um 16 Uhr das Haus Nummer 10 - Haus aus Schipphorsterfeld. Die Dauer der Veranstaltung wird auf 60 Minuten geschätzt, es fallen keine zusätzlichen Kosten an.

Mit dem Laternenumzug endet die Saison in Molfsee

Traditionell endet die Saison im Freilichtmuseum mit dem Laternelaufen - am Donnerstag, 31. Oktober, sollen die Laternen wieder auf den Wegen im Museum leuchten. Begleitet wird der knapp einstündige Spaziergang über das Museumsgelände vom Musikzug des Amtes der Freiwilligen Feuerwehr Amt Molfsee. Besonders geeeignet ist das Event für Familien und Kinder. Beginn des Laternenumzugs ist um 18 Uhr, ab 17 Uhr ist der Eintritt am letzten Tag in der Saison 2019 frei.

