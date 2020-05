Geschichte(n)-Special an Pfingsten

Molfsee

Das Freilichtmuseum Molfsee präsentiert auf beeindruckende Weise die Alltags- und Kulturgeschichte des ländlichen Schleswig-Holsteins. Auf 40 Hektar sind 60 historische Gebäude aus dem 16. bis 20. Jahrhundert zu sehen. Alle Häuser, die auf dem Gelände stehen, wurden an anderen Orten in Schleswig-Holstein sowie der dänischen Grenzregion ab- und in Molfsee wieder aufgebaut.

Die Moderation der Führungen, die am Sonnabend, 30. Mai, jeweils um 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr sowie am Sonntag, 31. Mai, jeweils um 13 Uhr und um 15 Uhr und am Montag, 1. Juni, jeweils um 11 Uhr, 13 Uhr und um 15 Uhr, beginnen, liegt in den Händen von Angela Gripp.

Guide steht exklusiv für Fragen zur Verfügung

Die Besucher er erhalten einen 20-minütigen Überblick zum Gelände mit seinen historischen Häusern und haben im Anschluss die Gelegenheit, das Museum selbst zu erkunden. Das Besondere: Den Besuchern steht der Guide für weitere 40 Minuten exklusiv für ihre Fragen zur Verfügung.

Teilnahme an den Führungen nur nach Anmeldung

Die Führung dauert insgesamt rund 60 Minuten, die Kosten betragen - zuzüglich des Eintritts - drei Euro. Ganz wichtig dabei: Wer am Pfingst-Special teilnehmen möchte, sollte sich vorher anmelden.

Geschichte(n)-Special zu Pfingsten - Spaziergang durchs Gelände, Sonnabend, 30. Mai, 11 Uhr, 13 Uhr, 15 Uhr, Sonntag, 31. Mai, 13 und 15 Uhr sowie Montag, 1. Juni, 11 Uhr, 13 und 15 Uhr, Anmeldung unter Tel. 0431/6596622 oder per E-Mail unter service@landesmuseen.sh

