Herbstmarkt lädt nach Molfsee ein

Die fünfte Jahreszeit im Freilichtmuseum Molfsee startet am Donnerstag, 3. Oktober: Bis Sonntag, 13. Oktober, öffnet der Herbstmarkt seine Türen. Rund 130 Aussteller bieten täglich in der Zeit von 9 bis 18 Uhr Kunsthandwerk, kulinarische Köstlichkeiten oder florale Schönheiten an.