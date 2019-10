Die Pferdegilde Flintbek besteht seit 1865. Ihr Ziel: Pferde und Ponys so zu versichern, dass im Todesfall für den Eigentümer zumindest finanzielle Unterstützung vorhanden ist. Dazu werden die Tiere begutachtet und eingeschätzt - am Sonntag war es so weit, bei der Pferdegilde stand der Schautag an.