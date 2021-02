Statt Leerlauf neue Aufgaben – das bedeutet die Lockdown-Zeit für Anna-Lena Thoma in ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr an der Gemeinschaftsschule Nortorf. Sie ist die Konstante in der Notbetreuung. Von Hausaufgabenhilfe bis zum Körbewerfen auf dem Basketballfeld reicht ihr Repertoire.