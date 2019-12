Austausch mit Kronshagen entwickelt sich

Kronshagen

Seit der Gründung des Freundschaftsvereins Kronshagen-Bushenyi/Ishaka 2016 scheinen die Bande zwischen den beiden Gemeinden und den Menschen immer dicker und die Projekte zahlreicher zu werden. Eine Entwicklung über die Vereinsvorsitzende Ev Pagel froh ist: "Uns ist wichtig, dass die Verbindung stabilisiert und ausgeweitet wird", sagt sie. Dies soll immer in beide Richtungen gelten. Nach 2018 ist für 2020 erneut ein Besuch einer ugandischen Delegation in Kronshagen geplant.

Wie kann die Energie der Sonne vor Ort besser genutzt werden?

Bei der jüngsten Reise war erstmals auch Winfried Dittmann, Mitglied in der Gemeindevertretung für die Grünen, mit von der Partie. "Es ist wichtig, dass immer mehr Leute Kontakt vor Ort haben, um einen Eindruck davon zu bekommen, was dort alles gemacht wird", sagt er.

Dittmann selbst, beruflich Experte für Erneuerbare Energien, gab bei einem Workshop Tipps, wie die Menschen vor Ort die Sonnenenergie besser nutzen können. "Ein Problem vor Ort sind häufig schlechte Materialien aus China", sagt Dittmann. Dennoch habe sich schon ein kleines Netz mit vielen kleinen Photovoltaikanlagen entwickelt. Bei den Schwankungen im ugandischen Stromnetz eine große Hilfe.

Zwei neue Wassertanks konnten eingeweiht werden

Neben der Nutzung von Sonnenenergie bleibt auch aufgrund des Klimawandels die Bewahrung von Wasser ein großes Thema. Nachdem in der Vergangenheit bereits durch die Unterstützung der Gemeinde Kronshagen vor Ort Regenrinnen und eine Wasseranlage installiert werden konnten, kamen nun zwei weitere Wasseranlagen, unter anderem finanziert vom Freundschaftsverein und der Bingo-Umweltlotterie, hinzu. "Die Anregungen aus Kronshagen haben dazu beigetragen, dass künftig bei allen neuen öffentlichen Gebäuden in diesem Bereich Regenrinnen und Tanks angebracht werden müssen", sagt Klaus Onnasch vom Freundschaftsverein.

Austausch mit Gymnasium Kronshagen soll angeschoben werden

Ein weiterer Austausch soll nun auf der schulischen Ebene angestoßen werden. Auf seiner Rückreise hatte Onnasch zahlreiche Briefe von Schülern der Ruyonza Secondary School im Gepäck. Gerichtet sind sie an Schüler des Gymnasiums Kronshagen. Onnasch wird die Briefe, die vom Leben der Jugendlichen in Uganda, der dortigen Natur und dem Klimawandel erzählen, an eine Klasse übergeben. Die Antwortschreiben der Kronshagener Schüler nimmt die nächste Reisegruppe im Januar mit in Richtung Uganda. Die Idee kam laut Onnasch von Bürgermeister Ingo Sander und Schulleiter Hans-Jörg Dose.

2020 zwei Reisen nach Uganda und Besuch in Kronshagen

Neben den Projekten entwickeln sich auch die Ökoreisen stetig weiter. Für alle Fahrten, die von Kronshagen aus organisiert werden, zahlen die Reisenden 100 Euro zusätzlich für die Pflanzung von Bäumen als Schadstoffausgleich. "Das Geld wird offiziell und direkt dort an die Leute vor Ort übergeben", sagt Klaus Onnasch. Von Kronshagen aus werden 2020 zwei weitere Ökoreisen nach Uganda organisiert. Das Kieler Reiseunternehmen Gebeco bietet zudem vier Reisen in die Region an, von denen Projekte vor Ort unterstützt werden können.

