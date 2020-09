Rendsburg

„In der Stadt ist sehr viel für den Autoverkehr ausgelegt“, sagte Johannes Lischka von FFF. Fahrräder kämen leider noch zu kurz, auch wenn es erste Ansätze gebe. So sieht die Bewegung kritisch, dass auf dem historischen Paradeplatz geparkt werden darf. Durch einen kostenlosen ÖPNV bis zum Jahr 2030 könnten die Autos in der Innenstadt reduziert werden.

Aktivisten fordern mehr Mittel für Radwege

Die Idee, Fahrradsharing zu etablieren, sei ein Anfang, meinte Lischka, dennoch müssten Bus, Bahn und Rad stärker Einsatz finden. Die Ausgaben für den Ausbau von Radwegen sollten verdoppelt werden.

Unter dem Motto „kein Grad weiter“ hatte die FFF-Bewegung zum globalen Klimastreik aufgerufen. In Rendsburg waren diesem Aufruf rund 80 Teilnehmer gefolgt. Nach zwei Redebeiträgen fuhren die Teilnehmer per Rad durch die Innenstadt, dabei führte die Route der Protestler über eine der Hauptverkehrsadern der Stadt wie die Berliner Straße und die Alte Kieler Landstraße. Dabei wurden die Demonstranten von mehreren Streifenwagen begleitet. Auf der Tangente und der Herrenstraße kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Kundgebung mit Reden auf dem Schloßplatz

Auf dem Schloßplatz hatten die Teilnehmer die Gelegenheit für Redebeiträge. Kerstin Bock von der Initiative Umweltschutz und Nachhaltigkeit in der Region Rendsburg bedankte sich bei den FFF für das „Wachrütteln“. Die Politik sei sehr schwerfällig, der Einsatz der FFF sei beispielhaft. Diesem Beispiel sollten auch Menschen älterer Generationen folgen. Die Mitarbeit in politischen Gremien mache häufig keinen Spaß, sei aber nötig, um etwas zu ändern. Außerdem äußerte sie Kritik an Projekten wie dem Tesla-Neubau in Brandenburg. Dort seien für die Produktion von E-Autos über 300 Hektar Wald abgeholzt sowie ein Naturschutzgebiet vernichtet worden. Dabei gebe es in Deutschland genug Industriebrachen, die für einen Neubau auch geeignet wären.

FFF-Aktivisten müssen sich auch Kritik anhören

Lorenz Poerschke von den FFF machte auf die aktuelle Klimaproblematik aufmerksam. „ Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Was soll denn noch in diesen 30 Jahren passieren?“, fragte Poerschke. Schon jetzt werden jedes Jahr neue Spitzentemperaturen gemessen. Großbrände wüten in Australien, Kalifornien, Brasilien und Sibirien dabei werden riesige Waldflächen zerstört. Es sei an der Zeit jetzt zu reagieren.

Aber nicht jeder steht der FFF-Bewegung positiv gegenüber. „Wir werden für unseren Einsatz von manchen Menschen kritisiert“, sagte Johannes Lischka. Häufig werde hinterfragt, warum die Aktivisten beispielsweise normale Kleidung tragen und nicht etwa besonders nachhaltige. „Den Eigenkonsum sehen wir nicht so kritisch, es geht eher um gesellschaftliche Probleme.“ Da fehle es noch an Akzeptanz.

