Eine Fahrradprotestfahrt mit rund 50 Teilnehmern hat die Ortsgruppe Rendsburg von Fridays For Future für Freitag angemeldet. Ab 14 Uhr geht es vom Schloßplatz auf eine Rundfahrt über den Innenstadtring in Rendsburg. Die Polizei wird die Aktion eskortieren.

Demo in Rendsburg - Fridays for Future: Klimaretter steigen aufs Rad

Von Sven Detlefsen