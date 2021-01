Bei Anruf Gottesdienst: So lautet am Sonnabend das Motto einer Premiere in Wasbek. Pastorin Annbritt Menck bietet einen Telefongottesdienst aus der Friedenskirche an, bei der sich Interessierte zuschalten können. Im Anschluss will die Theologin mit den eingeloggten Menschen ins Gespräch kommen.