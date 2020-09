Bredenbek

Die Tür ist verschlossen, nur ein gelber Zettel im Fenster weist auf das Ende hin. „Liebe Gäste! Der Gasthof bleibt bis auf Weiteres GESCHLOSSEN!“ steht dort in großen schwarzen Buchstaben. „Auf Wunsch der Betreiber habe ich den Vertrag mit der Gemeinde zum 31. August fristlos gekündigt“, sagt der Bürgermeister. Mittlerweile seien bei der Gemeinde Außenstände im fünfstelligen Eurobereich aufgelaufen. Die Ansprüche werde man zwar anmelden, so Schwanebeck, er gehe aber nicht davon aus, dass die Gemeinde das Geld am Ende noch bekommen werde.

Gemeinde ist die finanzielle Situation lange bekannt

Dass die Gaststätte finanziell in einer schwierigen Lage ist, weiß die Gemeinde seit Langem. In einem Gespräch, das Gemeindevertreter Peter Böge ( CDU) und Betreiberin Sevin Topaloglu führten, kündigte Böge an, dass er sich in der Gemeinde aufgrund der finanziellen Situation für eine weitere Stundung oder sogar einen Teilerlass der Schulden einsetzen wolle. Um seinen Plan nicht zu gefährden, bat er noch um Stillschweigen. Die Thematik sei diskutiert worden, so Schwanebeck, weitere Stundungen oder einen Teilerlass habe die Gemeinde am Ende aber abgelehnt.

Vor zwei Jahren zuversichtlich gestartet

Vor zwei Jahren hat Topaloglu den alten Gasthof, den die Gemeinde 2018 gekauft hatte, wiederbelebt und das Adelfes eröffnet. Schon damals ein Wagnis, das nur funktionieren könne, wenn die Bürger den Gasthof auch nutzen würden, machte die Gemeinde beim Start deutlich und rief Vereine und Verbände auf, das Angebot wahrzunehmen, um den Gasthof im Ort zu erhalten.

Das habe leider nicht geklappt, sagt Topaloglu. Sportverein und Feuerwehr seien einmal im Jahr gekommen und auch die Gemeinde habe nicht für alle Sitzungen den Gasthof genutzt. Corona habe dann in diesem Jahr die ohnehin nicht einfache Lage noch verschärft. Nachdem die Gaststätte wieder mit einem Außerhausverkauf öffnen konnte, seien die Umsätze schon im Mai um 80 Prozent eingebrochen.

Entlassungen halfen am Ende nicht

Um Kosten zu sparen, wurde das Team von fünf auf zwei Personen reduziert und staatliche Hilfen in Anspruch genommen. „Wir haben alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um den Betrieb am Laufen zu halten“, sagte Topaloglu Anfang Juni. Kurz danach öffnete sie das Restaurant wieder vollständig, doch die Gäste seien größtenteils ausgeblieben.

„Sie hat alles versucht“, sagt Schwanebeck. Die Schuld am Scheitern könne man aber nicht alleine bei den Bredenbekern suchen. Wo die Reise hingehe, sei auch der Gemeinde lange klar gewesen. „Deshalb haben wir versucht, gemeinsam Lösungen zu finden.“

Er habe Hoffnung, dass ein neuer Pächter den Gasthof übernehme, so Schwanebeck. „Mein Ziel ist es, dass am 1. Dezember wieder geöffnet wird.“ Das Interesse sei groß, es würde bereits Gespräche mit möglichen Nachfolgern führen. „Es könnte in Richtung deutsche oder griechische Küche gehen“, sagt er, mehr Details wolle er mit Blick auf die Gespräche aber nicht verraten.

