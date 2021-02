Der Storch ist zurück. Auf dem Nest am Denkmal und auf einem Dachfirst in Blocksdorf wurde der Rückkehrer aus Afrika in Langwedel gesichtet. Seit Mittwoch stellt der Naturschutzbund einen großen Einflug fest. Auch aus Breiholz, Embühren, Königshügel und Krogaspe wurden besetzte Nester gemeldet.