Flintbek

Die rund 270 Beschäftigen des Eiderheims zeigten neben vielen weiteren Anbietern, was bei ihnen im Laufe des Jahres in den Wohn- und Werkstätten für Menschen mit Behinderungen in Flintbek entsteht.

Während draußen ein Karussell und Kutschfahrten beim Nachwuchs für Kurzweil sorgten, stellten sich im Eiderheim Vereine mit Informationsständen vor. Modellbauer zeigten ihr Können mit Modellschiffen, Autos und Eisenbahnen.

Blumenpracht im Gewächshaus

Highlight des Frühlingsmarktes war die Blumenpracht in den Gewächshäusern der Gärtnerei. Dort wurden Blumen für die Balkon- und Beetbepflanzung, Pflanzschalen, Gewürzschalen, Gemüsepflanzen und vieles mehr angeboten.

Eva Conradt kommt seit vielen Jahren zum Frühlingsmarkt und bestückt sich mit Pflanzen für ihre Kübel und ihren Garten. Die Pflanzen seien immer super und günstig.

„Uns geht es mit dem Frühlingsmarkt aber nicht nur um die Produktion und den Verkauf. Aufgrund unserer Lage etwas außerhalb sorgt der Markt vor allem für zusätzliche Möglichkeiten der Begegnung und Kontakte zu knüpfen“, beschrieb Dirk Blume, Leiter der Gartenabteilung. Und die gab es zahlreich bei Kaffee und Kuchen im „ Eiderheim Café“.