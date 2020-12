Die Altenpflegepension Dahlienhof in Wattenbek soll bis 2022 deutlich vergrößert werden – von derzeit 70 auf 95 Plätze. Diese Pläne bestätigte die Führer-Gruppe in Dessau, zu der die Einrichtung im Dahlienweg 2 seit 2015 gehört. Am 13. Mai 1990 ist das Pflegeheim eröffnet worden.