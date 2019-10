Hans Menzel feiert nun 95. Geburtstag

Auf dem Hof von Hans-Heinrich Schnack in Negenharrie ist der Abrissbagger am Werk. Das Bauernhaus des gestorbenen Landwirts an der Kreisstraße 8 wird Stück für Stück abgetragen – auch die beiden Linden am Gebäude verschwinden. Ein Neubau im Bauernhausstil mit bis zu drei Wohnungen ist geplant.