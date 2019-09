Kaum ist die Kita am See in Bordesholm an den Start gegangen, muss die Gemeinde erneut Geld für die neue Einrichtung in die Hand nehmen. Es geht um rund 60000 Euro für Einbauten, die beim Umbau in der Eidersteder Straße nicht eingeplant waren oder wo nicht klar war, wer die Maßnahme zahlt.